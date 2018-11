Nu geen sprake van steunprogramma voor Italië

Dat zei minister Hoekstra vandaag in een Tweede Kamerdebat dat vooral in het teken stond van de problemen in Italië. Dat land heeft een regering die veel meer wil uitgeven dan volgens Europese afspraken mag, bijvoorbeeld aan riantere pensioenen.

De Europese Commissie heeft de Italiaanse begroting dan ook afgekeurd. Tegelijkertijd stijgt de rente die Rome moet betalen voor de staatsschuld en komen banken in het land wellicht in de problemen. Meerdere Kamerleden spreken dan ook de vrees uit voor Griekse toestanden, of erger.

’Geen crisis’

Hoekstra is ook zeer bezorgd over de situatie, maar vindt niet dat die te vergelijken valt met die van Griekenland eerder. „Er is geen crisissituatie in Europa.” Daarnaast zegt hij dus dat er nu niet wordt gesproken over een steunprogramma voor Italië. Op de vraag of dat betekent dat Nederland helemaal nooit steun zal geven als Italië gaat wankelen, wil hij niet ingaan. „Anders blaas ik via de media een discussie leven in die we op geen enkele manier aan het voeren zijn in Europa.”

Onvergeeflijke fout

In de oppositie bekijkt men het met wantrouwen. Partijen als SP en PVV vinden dat er te weinig geleerd is van de Griekse crisis. Met de huidige afspraken is het volgens hen nog steeds zo dat de Euro in de problemen komt of dat andere EU-lidstaten moeten bijspringen, als Italië deze koers volhoudt. De PVV wil bijvoorbeeld dat Italië de Euro uit gaat, Nederland zelf het liefst ook, zodat wij geen last hebben van de Italiaanse politiek. SP-Kamerlid Leijten vreest dat als Italië volhardt, Nederland uiteindelijk toch weer zal moeten bijspringen, ook al zegt de minister dat daar nú geen sprake van is. „Hier een strenge minister zijn en in Brussel buigen, dat gaat niet gebeuren”, waarschuwt ze. 50Plus-Kamerlid Van Rooijen is ook bang dat die „onvergeeflijke fout” uiteindelijk toch gemaakt wordt.

CDA-Kamerlid Omtzigt wilde er in het openbaar niet te veel over praten, omdat gespeculeer alleen maar tot meer problemen zou leiden, maar zei wel dat hij er vanuit gaat dat er op het ministerie van Financiën voor de zekerheid scenario’s worden voorbereid voor een vertrek van Italië uit de euro.

Groeiprobleem

Minister Hoekstra kondigde aan dat er waarschijnlijk een extra Eurogroep komt waar onder meer over het Italiaanse probleem gepraat wordt. Volgens de bewindsman zijn er meerdere zaken in de land aan de hand die de situatie ’zeer zorgelijk’ maken. Er is niet alleen een ’budgettair probleem’, te veel uitgeven, maar ook een ’groeiprobleem’. Hoekstra vond het eigenlijk al niks dat Brussel in het verleden soepel was tegenover Italië dat te veel uitgaf, maar toen werd er nog tenminste extra geld uitgegeven waarmee de economische groei aangejaagd kon worden. Daar plaatst hij nu ook grote vraagtekens bij. „Als het nou zo zijn dat alle plannen de economie zouden doen groeien, dan was het nog een iets ander verhaal.”

Bekijk ook: Italië brengt eurozone in crisis

Daarnaast levert Italië - net als Griekenland in het verleden - volgens hem te optimistische cijfers aan over de eigen economie. Hij maakt zich zorgen over ’de kwaliteit van de aangeleverde data’ die in Europa worden besproken. Al met al maakt Hoekstra zich zorgen maar wil hij nog niet over een crisis of bijbehorende maatregelen spreken: „Maar het is evident dat dit niet goed is voor het vertrouwen in en stabiliteit van de Eurozone.”