’Prijs bitcoin blijft nog zeker jaar vlak’

Hayes, voormalig aandelenhandelaar bij Citibank, handelt al jaren in de munten. Op basis van zijn ervaring en die van andere platforms voorziet hij dat er in de prijs, en daarmee ook de aan- en verkopen, zeker twaalf tot achttien maanden op het huidige lage niveau blijven.

De bitcoin, met $110 miljard marktwaarde het meest verhandeld, koerst al enige tijd rond $6300 per stuk.

Lage volumes

Het probleem voor deze digitale munten is veelzijdiger. Wereldwijd zijn er 1600 cryptomunten gemaakt. De verkochte volumes zijn de laatste maanden fors gedaald, tot $3 miljard per dag, en momenteel $4,3 miljard. De munten ademenen mee op de golven van bitcoinprijzen.

„Wij denken dat de verhandelde volumes verder kunnen zakken dan waar ze zich nu bevinden”, aldus Hayes. Hij blijft optimistisch: op termijn zal een bitcoin naar $50.000 per stuk gaan. Van bitcoin worden er maximaal 21 miljoen gemaakt.

Omdat vrijwel alle zakenbanken experimenteren met de blockchain, waarop de transacties in bitcoins uniek worden vastgelegd, is het een kwestie van tijd voordat ook de bitcoin profiteert, stelt Jonathan Levi van start-up Hacera. ,,Alles op blockchain vindt zijn oorsprong in de bitcoin.”

Doorbraak in november

Er gloort enige hoop. De toezichthouder in Hongkong heeft donderdag een serie voorwaarden gepubliceerd waar binnen de professionele handel in cryptomunten mag gebeuren. Daarmee is handel in cryptomunten toegankelijker aan het worden. Deze week gaf Zuid-Korea steun aan cryptohandel.

Toezichthouders vinden cryptomunten tot nu toe vooral een vehikel van criminelen voor witwaspraktijken en andere fraude. Economen betwijfelen het nut: er is geen onderliggende waarde, anders dan vertrouwen van beleggers.

Technisch analisten voorzien, op basis van volumes en historische bewegingen, dat de bitcoin in november hoe dan ook uit de driemaandsdip zal gaan bewegen. Maar dat zou ook een stevige daling kunnen betekenen, stellen zij op de veel gebruikte site Coindesk.

Donderdag melden de vier grote accountantskantoren de blockchain-technologie van EY OPs uit te bouwen, werkend op de openbare blockchain van ethereum. Bedrijven kunnen daarop tokens heen en weer zetten. Bijvoorbeeld voor zogeheten crowdfundacties, ophalen van investeringen in ruil voor tokens ofwel digitale munten in een beveiligde omgeving. Maar ook voor specifieke, afgeschermde diensten voor hun klanten.