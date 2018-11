Wall Street opent met plussen

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 25.253 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 2723 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 7338 punten.

Chemieconcern DowDuPont kreeg er meer dan 8 procent bij. Het bedrijf verwacht nog meer te kunnen besparen door de fusie van Dow Chemical en DuPont in augustus vorig jaar. Het doel voor synergievoordelen wordt opgekrikt tot 3,6 miljard dollar, een toename met 300 miljoen dollar ten opzichte van een eerdere prognose. Ook werd een nieuw aandeleninkoopprogramma van 3 miljard dollar aangekondigd.

Muziek

Muziekstreamingdienst Spotify heeft in zijn eerste volledige kwartaal sinds zijn beursdebuut in New York tegenvallende verwachtingen afgegeven. De voorspelde aanwas van nieuwe abonnees en omzetgroei in het vierde kwartaal bleven achter bij de verwachtingen van analisten. Spotify ging ruim 8 procent onderuit.

Ook de in New York genoteerde Nederlandse chiponderneming NXP Semiconductors gaf inzage in de prestaties en werd beloond met een winst van 7 procent. Andere bedrijven met resultaten waren bijvoorbeeld farmaceut Teva, matrassenfabrikant Tempur Sealy, cosmeticaverkoper Avon Products, de maker van onder meer smartwatches en activiteitentrackers Fitbit, uitbater van casino's en paardenraces Penn National Gaming en veilinghuis Sotheby's.