Trump: prettig gesprek met Chinese leider Xi over handel

Via zijn persoonlijke Twitter-account benadrukte Trump dat de discussie met Xi een vervolg zal krijgen tijdens de G20-top in Argentinië aan het einde van deze maand.

Naast de handel kwam de situatie rond Noordkorea eveneens aan de orde in het gesprek tussen de regeringsleiders uit China en Amerika.

In de voorbije maanden lagen beide economische grootmachten met elkaar in de clinch tijdens de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord. Trump legde eerder dit jaar al restricties op aan Chinese producten die in Amerika worden ingevoerd.