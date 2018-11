Tijdloze tassen van restmateriaal

De tijdloze, stijlvolle tassen van de ontwerpers worden in tientallen winkels in binnen- en buitenland verkocht en in hun eigen conceptstore Fraenck & Friends in Arnhem. In die winkel zijn ook producten van andere duurzame ondernemers en jonge ontwerpers te koop en de Fraenck-tassen worden er ter plekke gemaakt in het eigen atelier.

Dynamiek

In dat atelier worden de tassen samengesteld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. „We werken met een heel diverse groep. Van statushouders tot jongeren met een wajong-uitkering”, vertelt Mulder. „Dat is wel eens uitdagend, maar vooral heel tof vanwege de leuke dynamiek. Ook met de stagiaires van diverse modeopleidingen die bij ons werken.”

Hst sociale aspect voegt iets toe aan ‘het volledige verhaal’ dat de ondernemers met hun producten willen vertellen. „We willen dat echt álles aan ons product verantwoord is”, stelt Mulder. „Je ziet vaak dat producten duurzaam zijn maar bijvoorbeeld niet lokaal geproduceerd worden. Dat willen wij niet; wij willen niets inleveren. Onze producten zijn sociaal én duurzaam én diervriendelijk én lokaal.”

Snijwerk

Die ambitie willen Mulder en Ho vasthouden als ze hun productie opschalen. „Als we blijven groeien, kunnen we niet alles meer in ons eigen atelier produceren. We werken nu al samen met een andere sociale werkvoorziening voor snijwerk. Dat soort samenwerkingen willen we dan uitbreiden.”

Concessies aan hun streven om sociaal, duurzaam en lokaal te produceren zullen ze nooit doen, weet de ondernemer zeker. „We hebben in de beginfase een keer de productie uitbesteed aan een producent in Turkije en dat viel zó ontzettend tegen, zowel op het gebied van transparantie als kwaliteit. We genieten van onze manier van werken en zien het als een verantwoordelijkheid, met het oog op een duurzame wereld voor morgen.”