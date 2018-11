Apple duikt onder $1000 miljard

Apple boekte in het voorbije kwartaal dat liep tot en met september een omzet van $62,9 miljard, 20% meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Analisten hadden vooraf gerekend dat de omzet zou uitkomen op $61,6 miljard.

Met de behaalde omzet over het derde kwartaal versloeg Apple de eigen eerder al opwaarts bijgestelde doelstelling tussen $60 miljard en $62 miljard. In het voorgaande jaar rapporteerde het Amerikaanse techbedrijf nog een omzet van $52,6 miljard.

Lagere verwachting

Apple voorziet voor het belangrijke laatste kwartaal van het jaar dat de opbrengsten zullen uitkomen tussen $89 miljard en $93 miljard. Vooraf werd door analisten een omzet van $92,8 miljard voorzien.

Het bedrijf meldde in een handelsupdate dat in de komende maanden mogelijk niet aan de hooggespannen verwachtingen kan worden voldaan. Apple-baas Tim Cook wijst vooral naar de moeilijke omstandigheden in opkomende markten.

Verder zorgen wisselkoerseffecten voor een meer bedrukte stemming, terwijl hij ook zijn zorgen uitsprak over de grote vraag naar iPhones en of Apple wel aan die vraag kan voldoen.

Winststijging met 40%

Onder de streep kwam de winst bij Apple uit op $2,91 per aandeel, 40% meer dan een jaar eerder. Analisten dachten dat de winst per aandeel $2,78 zou bedragen.

Apple wist in het voorbije kwartaal miljoen 46,9 miljoen iPhones te verkopen. Analisten gingen er van uit dat er 48,4 miljoen iPhones over de toonbank waren gegaan.

In de nabeurshandel werd het aandeel Apple 3% lager gezet in reactie op de teleurstelling over de vooruitblik.