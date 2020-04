Reorganisatie Tata Steel IJmuiden uitgesteld

Dat laat topman Henrik Adam in diverse interne mails weten aan het personeel en management in Nederland.

„De Executive Committee van Tata Steel in Europa (TSE) en de Directie van Tata Steel Nederland (TSN) maken gezamenlijk bekend dat zij besloten hebben dat de start van consultatie over de fte-reducties in het transformatie programma in TSN BV is uitgesteld tot na 1 juli 2020, het einde van het eerste kwartaal van het huidige boekjaar. De ontwikkelingen zullen nauwkeurig in de gaten worden gehouden om te beslissen hoe na 1 juli verder te gaan”, schrijft Adam.

De Duitse bestuursvoorzitter van de Europese holding van het Indiase staalbedrijf voert de coronacrisis als reden op. Belangrijke klanten van Tata Steel, met name de bouw en de autosector, hebben fabrieken gesloten of bestellen minder staal.

De overcapactiteit en voorraden wereldwijd stijgen daardoor, terwijl veel hoogovens al lang niet meer op maximale capaciteit draaien. Alleen de vraag naar verpakkingsstaal blijft hoog, voor met name de conservenindustrie. Een gevolg van het wereldwijd hamsteren van witte bonen in tomatensaus, doperwten en andere lang houdbare producten.

Noodingreep

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen, zodat werk en inkomen behouden kunnen blijven in deze crisis. Ook is de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) beschikbaar gesteld. „Van deze noodmaatregelen zal TSN BV gebruik moeten maken”, zegt Adam.

Met het opschorten van de reorganisatie lijkt de bestuurder onder meer te willen voorkomen om in dezelfde situatie verzeild te raken als Air France KLM, dat én overheidssteun aanvraagt, én 2000 mensen (met tijdelijke contracten) de laan uit stuurt.

Bij Tata Steel stonden aanvankelijk ruim 3000 banen op de tocht, waarvan 1650 in Nederland. In een later stadium werd dat laatste getal afgezwakt tot 975. De Nederlandse directie en ondernemingsraad waren mordicus tegen. Ook een plan om buiten de Nederlandse top om een handvol internationale dochterbedrijven van Tata Steel Nederland te verkopen, is inmiddels gestrand.