Den Haag - Woensdagmiddag doet de Haagse rechtbank uitspraak in een rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell. De tegenstander van olie- en gasreus in die klimaatzaak is een van de radicalere actiegroepen binnen de milieubeweging. Maar waar de Haagse lobby en het pr-beleid uitstekend functioneren, daar laat de financiële zelfredzaamheid wel te wensen over.