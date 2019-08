Storm in de wereldeconomie, maar wij groeien nog

De groei is vooral te danken aan de investeringen in vaste activa, de toegenomen consumptie door huishoudens en het positieve handelssaldo. De economie groeide met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

,,Nederland doet het behoorlijk, zeker in vergelijking met de landen om ons heen”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ,,En dat heeft vooral te maken met de investeringen en de binnenlandse bestedingen.” Vanochtend werd bekend dat de Duitse economie kwartaal-op-kwartaal is gekrompen.

Volgens Van Mulligen zijn de donkere wolken in de vorm van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de Brexit nog steeds aanwezig. ,,Maar het is echt de vraag hoe zich dat gaat ontwikkelen. natuurlijk zullen we het uiteindelijk merken als het in China of de VS economisch slechter gaat. Dat kan ook gevolgen hebben voor onze export.”

De investeringen in vaste activa lagen 5,3% hoger dan een jaar geleden. Er werd vooral meer geïnvesteerd in woningen, gebouwen, vervoermiddelen en machines.

Ook consumenten hebben afgelopen kwartaal 1,7% meer besteed dan in dezelfde periode vorig jaar. De groei is daarmee hoger dan in de eerste drie maanden toen huishoudens 0,7% meer uitgaven. Consumenten gaven vooral meer uit aan elektrische apparaten, kleding en woninginrichting. Verder verbruikten zij meer gas.

De uitvoer van goederen en diensten groeide met 3%, hoger dan in het eerste kwartaal. De groei is vooral te danken aan de uitvoer van diensten.

