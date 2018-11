Fiscus stopt met flitsen voor bijtelling

Dat staat in de halfjaarrapportage die donderdag naar buiten is gebracht. Vorig jaar bepaalde de Hoge Raad ook al dat de Belastingdienst te ver ging door camerabeelden te gebruiken om te bewijzen dat een zakelijke auto te veel privé wordt gebruikt.

„Het onderzoek heeft uitgewezen dat het niet mogelijk is het toezicht op het privégebruik door middel van camerabeelden zo in te richten dat de inbreuk op de privacy aanzienlijk kan worden beperkt om te voldoen aan de privacyregelgeving”, concludeert de fiscus nu zelf ook na onderzoek.

Flitscontroles

Een zakelijke rijder mag 500 kilometer per jaar in zijn auto maken zonder bijtelling te hoeven betalen. Bij flitscontroles kunnen alle kentekens van het langsrijdend verkeer worden vastgelegd. De Belastingdienst kan door het combineren van al deze foto’s precies weten hoeveel er met een auto wordt gereden, waar en wanneer. Maar al deze data bewaren, is een te grote inbreuk op de privacy van miljoenen Nederlanders.

Bekijk ook: Fiscus geen Big Brother

De Belastingdienst zegt nu voor het toezicht op het privégebruik van een zakelijke auto ’een mix aan controle-instrumenten te gebruiken die onderdeel uitmaken van het reguliere toezicht van de belastingheffing van grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf’. Zo wordt dit onderwerp bijvoorbeeld meegenomen bij boekenonderzoeken. De camerabeelden worden nog wel gebruikt voor de motorrijtuigbelasting.