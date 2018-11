OPEC draait kraan open, olieprijs zakt

Om 19 uur was de prijs van een vat Brentolie aanbeland op $77.

De olieuitvoer van al deze kartellanden, enkele dagen voor het ingaan van het embargo tegen de grote leverancier Iran op 4 november, ligt nu op het hoogste niveau sinds 2016. Met meer aanbod daalt de prijs.

Vooral Saoedi-Arabië en Libië hebben hun productie recent opgejaagd, anticiperend op minder olie door de sanctie van de VS tegen Iran. De Saoedi’s liggen onder vuur van de internationale gemeenschap na de moord op de journalist Jamal Khashoggi.

President Trump eist lagere brandstofprijzen van OPEC. Hij zei donderdag dat er, ook dankzij opgepompte Amerikaanse schalieolie, inmiddels voldoende van brandstof in de markt is om de al aangekondigde sancties per 4 november te kunnen doorzetten.

Tegelijkertijd is er door vertraging van de economische groei minder behoefte aan olie en afgeleide producten zoals benzine, gas en diesel. Persbureau Reuters wijst op een „breed scala aan financieel-economische” tegenvallers, die weer duiden op een wereldwijde afkoeling.

Hogere prijs aan pomp

Grote oliemaatschappijen als BP, Total en Shell profiteerden afgelopen kwartaal juist nog van de sterk opgelopen olieprijs. Shell ging bijna naar een record.

Dat OPEC op het productiepedaal trapt, betekent niet meteen dat de benzineprijs aan de pomp daalt. Die wordt met grote vertraging doorberekend door de oliemaatschappijen en uiteindelijk pomphouders. De adviesprijs van Euro95 stond donderdag juist iets hoger, €1,77 per liter.

