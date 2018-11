Teslin wil dat president-commissaris opstapt bij Accell

De bezitter van 16% van de aandelen legde deze eis vorige week al op tafel tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering, maar is hier nu pas mee naar buiten getreden.

Pon bood in april 2017 €32,72 per aandeel, ruim het dubbele van de huidige koers. Het bestuur en de raad van commissarissen wezen het bod resoluut af. Teslin steunde dit verzet, maar wist toen niet dat de onderneming er in feite veel minder sterk voor stond. De raad van commissarissen, met toegang tot alle bedrijfsinformatie, had dit volgens haar wel moeten en kunnen weten.

Teslin bedrukt voorts dat Accell voor een enorme uitdaging uitdaging staat. De voorliggende investeringsplannen zijn qua omvang volgens haar – bij het niet succesvol zijn – levensbedreigend voor de vennootschap. De investeerder heeft gelet op de situatie onvoldoende vertrouwen in de huidige voorzitter van de raad van commissarissen en wil dat hij tijdens de aandeelhoudersvergadering volgend jaar opstapt.