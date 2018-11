Is dit de domste fraudeur van de eeuw?

Zo besloot Z., toen begin 2014 zijn lease-Volvo aan vervanging toe was, om die bij een familielid te kopen. Dat alleen al is tegen de regels, maar de directeur wilde ook nog een duurdere heilige koe – tegen de afspraken met Mijandes raad van commissarissen. Z. had zijn oog laten vallen op een Mitsubishi Outlander Executive, een auto van bijna €50.000.

Om de te hoge prijs te verhullen, stuurde hij aan zijn familielid-autodealer een niets verhullend mailtje: „In de bijlage twee offertes. De duurdere is zoals ik ’m wil. De andere is voor de verantwoording.” Die twee facturen komen er: eentje voor de auto zelf, de andere voor extra opties zoals lederen bekleding, stoelverwarming, elektrisch bedienbare achterklep, een achterspoiler en een ’protectiepakket’.

Ook bij de verkoop van drie appartementen in Weerselo gaat Z. opzichtig in de fout. Eerst sluit hij een deal voor €340.000, maar dan wijst de toezichthouder hem erop dat de woningen zeker €345.000 waard zijn. Er lijkt een transactie plaats te vinden voor die prijs, maar in de kleine lettertjes pleegt Mijande ineens ’onderhoud’ ter waarde van €45.000. Daardoor hoeft de koper alsnog maar €295.000 af te tikken.

Een integriteitsbureau vindt een factuur van de koper van de appartementen aan Peter Z., verstuurd een paar dagen voordat de koop bij de notaris passeert: „Achterstallig onderhoud conform afspraak €45.000.”

De zaak is aan het licht gekomen omdat Z. zijn ontslag op staande voet bij de rechter heeft aangevochten. Hij vindt de affaire rond zijn leaseauto ’spijkers op laag water zoeken’ en stelt dat de raad van commissarissen in de jaren hiervoor nooit bezwaar heeft gemaakt tegen de iets duurdere Mitsubishi.

De Overijsselse rechter volgt die redenering niet. Z. had een voorbeeldfunctie als directeur, maar lapte die aan zijn laars door de zaken bewust anders voor te stellen dan ze zijn. Dat de ex-directeur een gezin met jonge kinderen te onderhouden heeft, wekt niet genoeg medelijden bij de rechter. Z. krijgt dan ook geen ontslagvergoeding mee.