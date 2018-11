NXP schittert op zonnig Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 25.380 punten. De brede S&P 500 klom ook 1,1 procent tot 2740punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,8 procent tot 7434 punten.

Trump en Xi, die elkaar binnenkort tijdens de G20-top in Argentinië zullen ontmoeten, zouden onder meer gesproken hebben over handelskwesties. China en de VS liggen al een tijdje op ramkoers. De landen slaan elkaar over en weer met importtarieven om de oren. Dit zorgde de laatste tijd ook voor spanningen op de financiële markten.

Chemieconcern DowDuPont schoot 8% procent bij. Het bedrijf verwacht nog meer te kunnen besparen door de fusie van Dow Chemical en DuPont. Het doel voor synergievoordelen wordt met 300 miljoen dollar opgekrikt ten opzichte van een eerdere prognose. Ook werd een nieuw aandeleninkoopprogramma van 3 miljard dollar aangekondigd.

Muziekstreamingdienst Spotify verloor 5,7 procent. In zijn eerste volledige kwartaal sinds zijn beursdebuut in New York kwam het bedrijf met tegenvallende verwachtingen.

Ook de in New York genoteerde Nederlandse chiponderneming NXP Semiconductors gaf inzage in de prestaties en werd beloond met een koerssprong van 12,3 procent.