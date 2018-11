Zorgen bij ING om divisie in Londen

Door de verrassend goede cijfers uit het afgelopen kwartaal, heerste donderdag eindelijk weer eens een positieve stemming rond ING op de beurs. Ondanks de winstdaling van bijna 44% naar €776 miljoen was bank op het Damrak met een plus van 5,7% de blikvanger van de dag. Een beetje positivisme kon ING wel gebruiken. De grootste bank van Nederland doet het sinds de rel rond een salarisverhoging van Hamers veel slechter dan de AEX en de index van vijftig grootste banken uit Europa. Hier kwam in september de recordschikking van €775 miljoen voor slechte controle op witwaspraktijken nog eens overheen.

Over dit laatste ging Hamers bij de presentatie van de kwartaalcijfers nogmaals door het stof. „Onacceptabel”, herhaalde hij over de tekortkomingen van klantcontroles die bij ING Nederland waren geconstateerd. Hamers benadrukte dat begin 2017 een verbeterprogramma is ingevoerd, waarbij het aantal controlemedewerkers is verdrievoudigd, naar 450 man. De groei van 200.000 in het aantal klanten die meer dan één product afnemen bij ING naar 12,2 miljoen, is volgens Hamers het bewijs dat klanten toch ’vertrouwen houden’.

In het oog van de storm draaide de winkel van ING inderdaad beter door dan veel analisten hadden verwacht. Zonder de aan het Openbaar Ministerie overgemaakte €775 miljoen zou de nettowinst op €1,5 miljard zijn uitgekomen; een stijging van 9%. Bij de bank namen vooral de commissie-inkomsten in het afgelopen kwartaal flink toe. Daarbij profiteerde ING van de prestaties van Bank of Beijing, die een jaardividend van €83 miljoen aan de Nederlandse grootaandeelhouder uitkeerde. De met €2 miljoen gedaalde pot met klantdeposito’s bij ING Nederland is volgens Hamers ‘seizoensgebonden’. „Veel klanten halen dan hun vakantiegeld van hun rekening.” Zonder cijfers te noemen, stelde Hamers wel dat een aantal ontevreden klanten hun rekening bij ING hebben opgezegd.

Grootste zorg in de groeimotor van ING is Financial Markets. De geldmarktendivisie dook het afgelopen kwartaal zelfs in de rode cijfers. Waar een jaar geleden nog €20 miljoen winst werd geboekt, daar werd nu €7 miljoen verlies geleden. Door de lage volatiliteit op de aandelen- en sommige valutamarkten, is er amper vraag naar het afdekken van risico’s (hedging). Om kosten te besparen verhuisde ING de afdeling eerder nog naar Londen. Maar door de dalende verdiensten stegen de relatieve kosten alleen maar verder, naar nu 103,6 cent op elke verdiende euro.

Hamers erkende dat de problemen bij Financial Markets niet meer alleen is op te lossen met snijden in kosten. Opties als nieuwe activiteiten ontplooien, terugschalen tot zelfs stoppen worden nu tegen het licht gehouden. Ondertussen doen geruchten de ronde dat ING door de Europese Centrale Bank (ECB) is gesommeerd de naar Londen verhuisde handelsvloer terug te halen naar het Europese vasteland. Hamers wilde geen commentaar geven op de gesprekken met de toezichthouder.