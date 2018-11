Google-medewerkers in actie tegen seksueel wangedrag

Rubin, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het smartphonebesturingssysteem Android, ontkent zich te hebben misdragen.

De acties tegen de passiviteit tegen wangedrag begon in vanochtend op het Googlekantoor in Singapore en werd daarna nagevolgd op kantoren in andere tijdzones. Ook in Amsterdam zouden enkele medewerkers hebben meegedaan.

Bedrijfscultuur

Behalve hun onvrede over de afkoopsom, eisen de organisatoren van de ’walk out’ meer openheid over wangedrag op de werkvloer en concrete maatregelen tegen ongelijkheid beloning als het gaat om promotiekansen onder groepen werknemers en ’een bedrijfscultuur die niet voor iedereen werkt’.

Ceo Sundar Pichai zegt de acties op de kantoren te steunen. Maar of hij ook bereid is om in te gaan op de eisen van de boze werknemers, is niet bekend.