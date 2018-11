Shell teert flink in op oliereserves

Shell verdient tegenwoordig meer dan in de hoogtijdagen van olieprijs die inde zomer van 2014 nog $140 per vat aantikte. Tegenwoordig schommelt de prijs van een vat Noordzeeolie tussen de $75 en $85.

Liefst $14,7 miljard was de cashflow, $2,5 miljard meer dan in het tweede kwartaal en ruim $5,5 miljard meer dan in het derde kwartaal van 2017. Financieel directeur Linda Uhl vindt dat de markt het bedrijf onderschatte toen deze gereserveerd reageerde op de plannen van Shell om zijn schuldenlast van nu nog $60 miljard aan te pakken én het progressieve dividendbeleid te handhaven. „De hoeveelheid contanten die dit bedrijf genereert is ronduit indrukwekkend en voeren een uitstekende strategie uit,” aldus de Amerikaanse, die reageerde op het feit dat analisten en beleggers in het kielzog van Total en met name BP’s recordwinsten nog klinkerder cijfers verwachtten.

Topman Ben van Beurden sprak ook vol zelfvertrouwen zelfs van ’één van de beste kwartalen ooit’ van het in 1890 opgerichte bedrijf. Voor Van Beurden zelf zullen de resultaten voelen als zijn gelijk. De Nederlander, die in 2014 het roer bij Shell in handen kreeg, nam in 2016 op het dieptepunt van de markt voor $54 miljard BG Group over. Dat blijkt nu een gouden zet.

Die overname ging echter gepaard met een hypotheek, deels in aandelen, deels met schuld gefinancierd werd. Hierop moet Shell nog altijd flink aflossen. De door de gestegen olieprijs flink gestegen kasstroom helpt daar natuurlijk bij. Shell wil bijvoorbeeld voor $20 miljard aan eigen aandelen inkopen. Donderdag werd een tweede zak met $2,5 miljard beschikbaar gesteld, eind januari moet dat aan aandeleninkoop zijn uitgegeven.

De rest van de inkomsten van Shell is nodig voor investeringen in onderhoud en nieuwe productie in onder meer diepzee-olie en in gasprojecten, zoals de recent aangekondigde vloeibaar-gas-export terminal aan de Canadese westkust.

De productie van Shell, die inmiddels bijna 3,6 miljoen vaten per dag bedraagt, is goed voor bijna 4% van alle wereldwijd geproduceerde olie. De reserves van het bedrijf zijn echter ondanks de overname van BG flink aan het slinken: Er stonden op 31 december nog 12.233 miljoen vaten olie-equivalent in de boeken, bijna 8% minder dan eind 2016. Shell heeft daarmee nog voor 9 jaar aan reserves. Uhl verweerde zich op vragen over dalende reserves niet overtuigend: ze wees wel op nieuwe projecten die gaan produceren en het gedeeltelijk terugdraaien van een afboeking van $2 miljard op de Amerikaanse schaliereserves. Shell schroefde zijn uitgaven aan exploratie in de eerste negen maanden van het jaar met een kwart terug ten opzicht van 2017.