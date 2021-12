Werkvraag: help, we hebben een babyboom op de zaak!

Premium Ondernemen

Werkvraag: mag mijn baas me vragen om QR-code?

De dochter van één van onze collega’s is ernstig ziek. Zij moet nu écht geen corona krijgen, dat is levensgevaarlijk voor haar. Mag mijn baas aan de medewerkers die naar het werk willen of moeten komen vragen om hun QR-code omwille van dat meisje?