Fokker sluit vestigingen: 1350 man moeten verhuizen

Financieel

F16-toeleverancier uit Zevenaar komt in Finse handen

De Nederlandse defensie- en luchtvaartspecialist NEDAERO komt in Finse handen. Het bedrijf uit Zevenaar dat gespecialiseerd is in de fabricage, reparatie en distributie van onderdelen voor vliegtuigen en helikopters, wordt overgenomen door Patria en gaat verder als Patria Netherlands.