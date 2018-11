Starbucks stijgt op nieuwe strategie

De omzet bij winkels van de keten die langer dan een jaar open zijn, een belangrijke graadmeter voor verkoopprestaties, steeg in de voorbije maanden in doorsnee met 3 procent.

Daarmee deed Starbucks het beter dan waar kenners op rekenden. Het percentage viel ook hoger uit in vergelijking met voorgaande kwartalen. In Azië was ook weer sprake van groei, na de neergang een kwartaal eerder.

De totale omzet in het afgelopen kwartaal dikte met 11 procent aan tot 6,3 miljard dollar. De winst per aandeel steeg met 4 procent.

Starbucks wil volgend jaar wereldwijd 2100 nieuwe winkels openen. De vergelijkbare omzet moet 3 tot 5 procent stijgen. Qua totale omzet rekent Starbucks op 5 tot 7 procent groei.