GoPro schrijft rode cijfers

Topman Nicolas Woodman sprak van solide resultaten. Met name de nieuwe camera, de HERO7 Black, werd volgens hem enthousiast ontvangen. Naast een winstgevend vierde kwartaal zal ook de tweede jaarhelft volgend jaar winstgevend zijn, aldus Woodman. Verder wees hij op de geringe voorraden die GoPro heeft, waarmee het bedrijf volgens de topman goed gepositioneerd is voor de start van het nieuwe jaar.

Het Amerikaanse bedrijf zette in het derde kwartaal een omzet van 286 miljoen dollar in de boeken. Dat betekende een daling van ruim 13 procent. Kenners maken zich vooral zorgen om de lagere winstmarges bij het bedrijf. In de zogeheten nabeurshandel ging het aandeel fors omlaag.