Rechter: ’Ik dien mijn ontslag in’ mailen is geen ontslag nemen

Door Marlou Visser

Een boze mail sturen waarin je schrijft dat je ontslag neemt, is nog niet direct ontslag nemen. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/EyeEm

Amsterdam - Ontslag nemen is nogal wat. Je bent je inkomen kwijt en als je zelf je baan opzegt, heb je doorgaans ook geen recht op een transitievergoeding of WW-uitkering. Een ontslag moet daarom aan nogal wat voorwaarden voldoen. Dat een werknemer boos mailt ’Bij deze dien ik mijn ontslag in!’ geldt dan ook niet als een rechtsgeldig ontslag, heeft de rechtbank in Haarlem gevonnist.