Zure start Apple in aanloop naar cijfers

De koers van Apple daalde 0,9% naar $217,89. Begin oktober piekte de Amerikaanse technologiereus nog boven de $230 met een beurswaarde van meer dan $1000 miljard .

Apple ging in de voorbije weken eveneens gebukt onder de malaise in de techsector. Vooral de gang van zaken van het bedrijf in de belangrijke markt China in het voorbije kwartaal zal nauwlettend worden gevolgd.

Apple liet bij de voorspelling voor het gebroken boekjaar over het derde kwartaal dat loopt tot en met september nog weten een omzet te voorzien tussen de $51,5 miljard en $53,5 miljard met een brutomarge tussen 38% en 38,5%. In hetzelfde kwartaal vorig jaar behaalde Apple nog een omzet van $52,58 miljard.