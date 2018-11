Wisselkoersen raken omzet Corbion

De totale omzet zakte met 2,1 procent tot 666,4 miljoen euro. Autonoom was sprake van een groei met 2,8 procent. Bij het Foods-segment, waar Corbion het leeuwendeel van zijn omzet behaalt, was de autonome groei 0,6 procent en bij Biochemicals was dit 4,4 procent. Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten toonde een autonome daling van 1,1 procent tot 104,4 miljoen euro.

Corbion handhaafde zijn doelstellingen voor 2018, waarbij wordt gerekend dat de autonome omzetgroei in de tweede helft hoger uitvalt dan in het eerste halfjaar. De marge is naar verwachting in de tweede helft lager dan in de eerste zes maanden, mede door hogere grondstoffenkosten en investeringen.

Voor de kleinere divisie Innovation Platforms denkt Corbion dat dit jaar een operationeel verlies wordt geleden van 30 miljoen tot 35 miljoen euro. Eerder had het bedrijf gerekend op een min van 35 miljoen tot 40 miljoen euro.