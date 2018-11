Brunel: ’excellente’ cijfers, prognose blijft gelijk

Vooral dankzij het afsluiten van een groot project in de regio Midden-Oosten en India steeg de omzet met 21% naar €235 miljoen, en bleef er voor rente en belastingen een resultaat van €12 miljoen over, een winstmarge van 5,1%.

Voor heel 2018 rekent Brunel op een omzet van €875 tot 925 miljoen, en €32 tot 38 miljoen aan winst. Analisten noemden die prognose drie maanden geleden opvallend conservatief.

De detacheerder is goed op weg om aan de bovenkant van die eigen voorspellingen uit te komen, concludeert ING-analist Marc Zwartsenburg nu. „Een kwartaal geleden dachten we aan de onderkant uit te komen, nu juist niet.” De marktvorser spreekt van „excellente cijfers”, en ziet dat de klappen uit de Duitse auto-industrie, waar beleggers de laatste weken bang voor waren, bij Brunel alles meevallen.

Marcel Achterberg (Degroof Petercam) spreekt van een „indrukwekkende” groei in Amerika en het Midden-Oosten, en zet het aandeel op de kooplijst, met een koersdoel van €16. Beleggers belonen de cijfers vanochtend met een koerssprong van zo’n 18%, de hoogste van Brunel sinds augustus 2008.

Cursus

In Europa gaat Brunels omzet met dubbele cijfers omhoog, en de winstmarge iets naar beneden. In Nederland is het bedrijf nog steeds geld kwijt aan het gevuld houden van de kaartenbakken. Er komen veel nieuwe arbeidskrachten binnen, die opgeleid moeten worden voordat ze aan de winst kunnen bijdragen. Daarentegen valt de brutomarge van 29,2 procent alles mee, aldus Zwartsenburg. „En met de nieuwe arbeidskrachten is de groei in de toekomst veiliggesteld.”

In Duitsland zaten nieuwe wetgeving over gelijke betaling van gedetacheerden en een dipje in de auto-industrie in de weg, maar dat heeft volgens het bedrijf nooit tot grote problemen geleid. „Brunel zit vooral in projecten rond de energietransitie, en daar wordt niet in gesneden”, zegt Zwartsenburg. De omzet in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland stijgt ’gewoon’ met 16%.

Klappers

De grote omzetklappers zitten buiten Europa. In het Midden-Oosten en India werd een groot project afgesloten, en is het orderboek voor het vierde kwartaal ook alweer goed gevuld. In Australië ziet Brunel de olie- en gassector, nog altijd belangrijk voor het bedrijf, weer groeien, maar zijn er „geen grote projecten te verwachten voor 2020”.

Verder heeft Brunel een groot contract gewonnen in Texas, bij het grootste schalie-olieveld van de Verenigde Staten. Daar wordt ook een kantoor geopend.