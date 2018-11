'Handel en banen in focus op beurzen'

Aan het handelsfront meldde persbureau Bloomberg dat Trump een deal wil tekenen met China tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië eind november. Volgens ingewijden heeft Trump hoge ambtenaren aan het werk gezet om de voorwaarden op papier te zetten.

Op het Damrak opende Corbion de boeken. Het speciaalchemieconcern bleef last houden van negatieve wisselkoerseffecten en zag de omzet in de eerste negen maanden dalen. Ook detacheerder Brunel en de bank Van Lanschot Kempen kwamen met handelsberichten. Het aandeel ING zal mogelijk bewegen op een adviesverhoging door Morgan Stanley.

Apple

De Europese toeleveranciers van de Amerikaanse techreus Apple zullen mogelijk onder druk staan. De iPhone-maker gaf een voorzichtige verwachting af voor het belangrijke lopende kwartaal, waarin de feestdagenperiode valt.

Aan het overnamefront meldde De Telegraaf dat verzekeraar ASR zijn branchegenoot Loyalis wil kopen. In de strijd om de te koop staande dochter van pensioenbelegger APG heeft ASR concurrentie van het Britse Chesnara en de Amerikaanse Reinsurance Group of America. Aegon en NN zijn afgehaakt in de strijd om Loyalis.

Te traag

Ook Accell staat in het nieuws. Grootaandeelhouder Teslin wil dat president-commissaris Ab Pasman van de fietsenproducent opstapt. De investeerder is het onder meer niet eens met de wijze waarop handelshuis Pon vorig jaar de deur werd gewezen. Ook wordt Pasman verweten te traag in te grijpen op snelle ontwikkelingen in de markt.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index klom 0,4 procent tot 520,80 punten en de MidKap steeg 1,4 procent tot 746,68 punten. Londen en Parijs zakten tot 0,2 procent. De Duitse DAX won 0,2 procent. Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 25.380,74 punten. De S&P 500 klom ook 1,1 procent en de techgraadmeter Nasdaq steeg 1,8 procent.

De euro was 1,1420 dollar waard, tegen 1,1392 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 63,61 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,2 procent tot 73,01 dollar per vat.