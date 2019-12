’Toon in media voorspelt beleggersgedrag’

Het fonds analyseerde meer dan 4 miljoen economische, financiële en politieke artikelen van het internationaal persbureau Reuters, uit de periode 1991 tot 2015. Bij al die berichten werd bekeken wat voor sentiment ze uitstraalden. Vervolgens werden deze gegevens gekoppeld aan de ontwikkelingen van de beurskoersen.

Wat bleek: plotselinge veranderingen in het nieuwssentiment hadden een aanzienlijke invloed op de financiële markten. Dat bevestigt volgens het IMF dat de toonzetting in de media in algemene zin een zeer goede indicator is voor het sentiment van beleggers. Daarbij viel het op dat beleggers vooral reageerden op buitenlands nieuws. Meer lokale berichten, hoe optimistisch ook, hadden over de gehele linie minder impact.

Volgens IMF-econoom Damien Puy laten de bevindingen nog altijd vragen onbeantwoord. Zo is nog niet helemaal duidelijk waarom nieuwssentiment nu precies zo doorslaggevend is. "Maar het project toont al aan dat het in realtime volgen van nieuwstoonzettingen een zeer effectieve manier is om plotselinge veranderingen in het beleggerssentiment vast te leggen die anders niet zouden worden opgemerkt, wat cruciaal is voor financieel toezicht", aldus Puy.