HAL-dochter koopt dienstverlener Famed

HAL lijft Famed in via een dochteronderneming, waarin het een belang van 81 procent heeft. Het bedrijf neemt de aandelen in Famed over van Gilde Equity Management. De HAL-dochter, HAL Armstrong beheer, is al eigenaar van branchegenoot Infomedics.

Famed en Infomedics hadden vorig jaar samen een omzet van 53 miljoen euro. Zij verzorgen de declaratie-afhandeling voor onder meer de mondzorg, paramedische zorg, medische specialistische zorg, langdurige zorg, ggz-instellingen, huisartsen, farmacie, audiciens, opticiens en dierenartsen.

Krachtenbundeling

HAL zet in op krachtenbundeling van Famed en Infomedics. Ambitie van de nieuwe combinatie is om vanuit de noodzakelijke schaalgrootte verder door te groeien in de markt, die gekenmerkt wordt door regulering, consolidatie en digitalisering. Het doel is om nieuwe producten te ontwikkelen en de administratieve en organisatorische lasten voor zorgaanbieders nog verder terug te dringen.

Dirk Jan Emmens, bestuursvoorzitter van Infomedics, zal de directie voeren over beide bedrijven. Famed-baas Bart Hogendoorn vertrekt eind dit jaar na een overgangsperiode. Verder ontstaan er voorlopig niet direct veranderingen in beide organisaties. Famed blijft vanuit Amersfoort opereren en Infomedics vanuit Almere.