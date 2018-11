Column: Beursberaad bij Sem

Na de gebruikelijke grappen en grollen (”Het schijnt dat voordat de direktievergaderingen bij ING beginnen iedereen opstaat en er een minuut stilte in acht wordt genomen ter nagedachtenis aan het overleden vertrouwen”) slaat Harrie met de hamer op tafel, hij is benoemd tot voorzitter van de vergadering. Harrie is op afstand de rijkste en invloedrijkste van de aanwezigen, maar is onbekend bij de massa, hij schuwt elke publiciteit. Maar wij kennen en waarderen hem vanwege zijn vakmanschap, karakter en de steun die hij bijvoorbeeld (anoniem) geeft aan minder bedeelden, een prachtmens.

Brexit, America First, Actiam en de Italiaanse polonaise

Hij neemt het woord en zegt: „We moeten het volgende meenemen in onze beslissingen. Het kan zomaar zijn dat de onderhandelingen met de Engelsen uitmonden in een 'zachte' Brexit.” De Britse brexitminister Dominic Raab heeft nieuwe voorstellen gedaan ter voorkoming van grenscontroles op het Ierse eiland. Volgens Raab ligt de oplossing in een tijdelijke douane-unie van het gehele VK en de EU. Ten tweede zou Trump zijn 'spierballentaal' na de tussentijdse verkiezingen kunnen matigen en snel tot een compromis kunnen komen met Jinping. Ga er maar van uit dat hij de meerderheid behoudt, misschien is hij niet populair maar het Democratische alternatief is dat zeker niet, allemaal elite. Ten derde is de oktober-rondvraag van Actiam onder professionals voor de eerste keer sinds lange tijd positiever. Ze waren lang 'flauw' (beursuitdrukking voor negatief) en kregen gelijk, maar zijn gedraaid. Ten vierde verslechtert de Italiaanse economie in hoog tempo. De uitgavenplannen van de regering in Rome hebben de kredietverlening getemperd en dat zet een rem op de bedrijvigheid. Als de coalitie van de Vijfsterrenbeweging en Lega niet op haar schreden terugkeert is een kostbare 'credit crunch' waarschijnlijk. Dan is de kans groot dat de banken en de overheid elkaar weer onderuit trekken, net als tijdens de schuldencrisis. Brussel kan achterover leunen, de Italianen gaan met elkaar op de vuist. Kortom is mijn conclusie dat op basis van genoemde een rit omhoog richting ultimo heel goed mogelijk is.

Marbella

Hans trapt na deze interessante invalshoek af met het voorstel om onze gehele positie 'aan te lappen' (beursjargon voor verkopen) en naar beneden af te zakken om daar iedere dag te golfen, sigaren te roken en dure wijnen te drinken. We vinden het geen onaardig idee, maar maken hem erop attent dat het klimaat hier inmiddels veel beter is dan aan de Costa. „Binnenkort kopen de Spanjaarden een tweede huis in Nederland.” Klap met de hamer: afgewezen.

Driepoten met enorm potentieel

Akkie wil veel meer driepoten (gekochte callspread met geschreven put) opzetten bij Trump. En dan liefst contraire, zoals bijvoorbeeld in General Electric. De voormalige icoon noteerde in november 2015 nog $29,37 en akteerde gisteren op $9,86 na jarenlange verkeerde beslissingen. Maar de beurslieveling van Wall Street, Larry Culp, heeft sinds kort de leiding en wil het industrieele conglomaat (126 jaar oud) omvormen tot een winstmachine. Hij deed dat eerder bij Danaher, dat hij in veertien jaar van industrieconcern tot een hightech-onderneming omtoverde. Bij de huidige koers kost de driepoot met looptijd tot januari 2021 en uitoefenprijzen 10-15 voor de callspread en 8 voor de put, 50 dollarcent. Bij een koers boven de 15 is de winst 4,50 en dat is 900%, risico is kopen op 8,50. Hamerslag: aangenomen.

Korte AEX-calls

Huisdobbelaar Guus had in eerste instantie geen ideeën, maar na de woorden van Harrie oppert hij de gedachte om korte AEX-calletjes te sprokkelen met een stroplos erop. Hamerslag: aangenomen.

ETF'S in China en India

Een naamgenoot van Harrie, maar dan met een 'y', is net terug van een reis door China en India. Zijn enthousiasme over wat daar tot stand komt, kent geen grenzen. „Jongens, die twee dicteren straks de internationale belastingregels. Het 'Zijderoute-project' behelst meer dan het aanleggen van wegen, spoor en havens. Het is ook een fiscaal initiatief. China ambieert een leidersrol bij de vormgeving van een alternatief voor het bestaande internationale belastingsysteem. Het wil zeker stellen dat zijn stuk van de taart groot genoeg is en het wil voorkomen dat Chinese multinationals zo meteen een dubbele belasting moeten betalen. We moeten onze belangen in Amerika en Europa afbouwen en Chinese en Indiase ETF's kopen.” Hamerslag: aangenomen.

Belbel

Frans wil dat we aandacht gaan besteden aan de nieuwe 'Hoogdividendportefeuille' van Beleggers Belangen. „Dit kwaliteitsblad brengt al sinds jaar en dag uitstekende mogelijkheden voor beleggers naar voren. In 'Hoogdividend' zitten ook Natte (beursuitdrukking voor NN Group), Randstatten en Olies (beursuitdrukking voor Shell).” Hamerslag: aangenomen.

Rendement en zekerheid

Ik krijg als laatste het woord en wijs erop dat opnieuw is bewezen dat aandelen in combinatie met opties 'voor rendement en zekerheid' een solide rendement en goede nachtrust brengen. „De verliezen op de aandelen zijn voor een groot deel gecompenseerd door de winsten op de geschreven calls en gekochte puts.” Hier is geen hamerslag voor nodig. Deze methodiek legt ons al sinds de Optiebeurs in 1978 begon geen windeieren, wat heet. Harrie hamert de vergadering af. Tevreden met onszelf steken we een sigaar op en trekken een fles wijn open.

Sem van Berkel sr. is direkteur vermogensbeheer bij SEM.nl en ambassadeur bij BinckBank.