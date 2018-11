Beurs: Trump werkt mee aan mooie herstelweek

De AEX-index eindigde 0,2% hoger bij 521,80 na bij de start nog de 528 punten te hebben aangetikt. Op weekbasis werd een opleving van 2,9% geboekt. De AMX hield een plus van 0,9% over bij een stand van 753,10 punten.

Elders in Europa kalfden de winsten eveneens flink af. Frankfurt steeg 0,6%, Parijs won 0,3%.

In de late middaghandel werd het optimisme bij beleggers flink getemperd. De sterk aangetrokken Amerikaanse banentoename in oktober en de verdere toename van de loongroei in de VS zullen de deur voor de Federal Reserve wijd open gaan zetten om eind van dit jaar opnieuw in actie te komen. Philip Marey, econoom bij Rabobank, benadrukt dat de groei van Amerikaanse werkgelegenheid ruim voldoende is om de arbeidsinstroom op te vangen. Hij wijst er op dat met dank aan de belastingverlagingen de Amerikaanse economie op eigen kracht de impact van het handelsconflict met China kan opvangen.

Beleggers reageerden bij de start nog opgewekt op het nieuws dat president Trump voorbereidingen zou treffen met de Chinese premier Xi Jinping om bij de G20-top van eind november een handelsakkoord te gaan sluiten. Volgens Marey is het positief dat de ergste kou tussen beide economische grootmachten uit de lucht lijkt, maar heeft grote twijfels dat er op korte termijn al een handelsdeal kant en klaar ligt. „China zou een lijst met onderhandelbare punten hebben, maar ook een lijst met niet-onderhandelbare punten. Naar verwachting gaat China nog lang tegenstribbelen en flink wat wisselgeld willen hebben. Aan de andere kant kan Trump de druk steeds meer gaan opvoeren met het nemen van nieuwe handelsmaatregelen.”

Hans de Jonge, sales trader bij Degroof Petercam, houdt er rekening mee dat na de malaise bij de koersen in de voorbije handelsmaand het ergste achter de rug is. „Het is wel afwachten of het mooie herstel op de aandelenmarkten dat eind vorige maand is ingezet een vervolg zal krijgen mede vanwege de onzekerheid over de uitslag van de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen. Ik verwacht dat Trump de meerderheid in beide huizen zal behouden gelet op de grote bereidheid bij Republikeinse kiezers om te gaan stemmen.”

Bij de hoofdfondsen viel chemiebedrijf DSM het meest in de smaak met een plus van 3,5%. Aalberts zag de koers 3,3% aantrekken.

ING had opnieuw de wind aardig in de rug met een 1,7% hogere slotkoers. Beleggers verwerkten adviezen met kleine koersdoelwijzigingen van Morgan Stanley, KBW en Credit Suisse. Voor ABN Amro hadden beleggers 1,6% meer over.

Verzekeraar ASR (+0,9%) wil sectorgenoot Loyalis overnemen, meldde de Financiële Telegraaf. Aegon (+0,7%) en NN (+0,6%) haakten in de overnamerace af.

ArcelorMittal koerste 0,2% hoger. Vorige maand was de staalmaker nog de gebeten hond. Sectorgenoot US Steel meldde een lager jaarresultaat te maken.

Zwaargewicht Unilever behoorde bij de dalers en sloot 0,7% in het rood. De Amerikaanse sectorgenoot Kraft Heinz meldde last te hebben van hogere grondstofprijzen. KPN liet 1,8% liggen.

Signify eindigde onderaan met een verlies van 2%. RD Shell moest 0,9% afstaan.

In de MidKap boekte OCI een mooie vooruitgang van 3,5%. Een dochterbedrijf haalde $900 miljoen op voor zijn methanolproductie. Koploper TKH (+5,2%) deed eveneens goede zaken.

TomTom behield de koppositie stevig in handen. Het aandeel van de navigatiefabrikant sprong 4,8% vooruit nadat topman Harold Godijn in een interview met Reuters aangaf een overname niet uit te sluiten na het afstoten van het onderdeel Telematics.

Corbion dook 4,4% omlaag. Het vooruitzicht op een lagere marge in de tweede kwartaal van het jaar in vergelijking met de eerste zes maanden van 2018 vanwege hogere grondstofkosten droegen sterk bij aan de sombere ontvangst. KBC Securities noemde de kwartaalcijfers van het speciaalchemieconcern toch beter dan verwacht. ASMI deed een stap terug na de sprint omhoog van een dag eerder en raakte 1,6% kwijt.

Brunel kreeg vleugels in reactie op uitstekende resultaten en knalde 15,1% omhoog. Beleggers klonk een hogere omzet en winstmarge als muziek in de oren.

Accell klom 0,3% boven het vorige slot. Grootaandeelhouder Teslin heeft het vertrek van president-commissaris Ab Pasman van de fietsenproducent geeist, nadat handelshuis Pon vorig jaar de deur werd gewezen.

ForFarmers zag zijn bestuurder Jan Potijk vertrekken en zakte 4,2%. NIBC verlaagde zijn advies voor het diervoederbedrijf.

Van Lanschot Kempen dikte 3,2% aan gesteund door de melding van de bank voor vermogende klanten over de toename van het beheerd vermogen. Volgens ING lieten de resultaten een solide verbetering zien.

