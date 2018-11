Vergelijken met buren laat mensen niet meer sparen

EBS bericht over onderzoek dat ING, samen met de universiteiten van Leiden en Rotterdam, uitvoerde om mensen meer geld opzij te laten zetten.

In andere experimenten werd soms het effect aangetoond van ’sociale norm-nudging’: mensen gingen hun gedrag veranderen als ze er op werden gewezen dat de meeste andere mensen dat ook doen.

Handdoek

Als er in het hotel een bordje hangt dat 90% van de hotelgasten een handdoek een tweede keer gebruikt, gebruiken meer gasten hun handdoek een tweede keer. Klanten van energiemaatschappijen die horen dat zij meer energie gebruiken dan gemiddeld, gaan meer besparen.

ING testte of dat ook zo zou werken met sparen en benaderde klanten in Vinex-wijken, waar de inwoners qua inkomen en leeftijd enigszins op elkaar lijken, met een mail waarin zij werden opgeroepen meer automatisch te gaan sparen.

Spaarprogramma

Sommige klanten kregen een mail met de boodschap dat hun buffer minder groot was dan die van andere ING-klanten in dezelfde wijk, met een link naar automatische spaarprogramma’s. Andere klanten kregen alleen een mail over de spaarprogramma’s.

Hoewel het wel blijkt dat klanten die erop werden gewezen dat zij minder sparen dan hun buren vaker doorklikten naar de spaarmogelijkheden (3,4% tegen 2,7%), gingen ze niet vaker ook daadwerkelijk geld opzij zetten. Na drie maanden hadden ze ook geen grotere buffer opgebouwd.

Buffertje

Eerder bleek uit onderzoek van de Rabobank dat een op de drie jongeren (20-45 jaar) minder dan €3000 spaargeld heeft, de buffer die het Nibud aanraadt voor iemand die op bijstandsniveau leeft.

Redenen hiervoor zijn dat jongeren te hoge vaste lasten hebben, een te laag inkomen of andere prioriteiten, zoals een huis kopen of een huwelijk. Ook de lage spaarrente helpt niet mee om mensen meer te laten sparen.