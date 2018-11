'Solide kwartaal voor Van Lanschot'

Van Lanschot meldde in zijn handelsbericht meer klanten te hebben aangetrokken, waardoor ook de provisies stegen. ING wijst erop dat Van Lanschot in het derde kwartaal meer vermogen onder beheer heeft gekregen en een netto-instroom van 1,2 miljard euro in de boeken kon zetten.

Daarnaast gingen de kosten in het derde kwartaal omlaag, terwijl die in de eerste jaarhelft nog hoger waren dan ING had voorspeld. De analisten verwachten dat Van Lanschot in de tweede helft van 2018 in 200 miljoen euro aan operationele uitgaven zal hebben.

Flinke buffer

De leidende graadmeter voor kapitaalbuffers, de CET1-ratio, liep in het derde kwartaal terug tot 20,6. Dat is ruim boven de doelstelling van een buffer tussen de 15 en 17 procent, aldus ING.

ING handhaaft zijn hold-advies en koersdoel van 25 euro. Van Lanschot stond vrijdagochtend omstreeks 09.45 uur ruim 2,5 procent hoger op 22,15 euro.