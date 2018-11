Russische olieproductie nadert record

De productie bedroeg volgens het Russische energieministerie vorige maand gemiddeld iets meer dan 11,4 miljoen vaten per dag. Dat is zeer dicht bij de piek van de Russische olieproductie in 1987 ten tijde van de Sovjetunie.

Donderdag werd nog bekend dat de landen van de OPEC in oktober hun productie flink hebben opgevoerd, tot gemiddeld 33,33 miljoen vaten olie per dag.

Daarmee kwam de productie van het kartel op het hoogste niveau sinds november 2016, kort voordat besloten werd de productie in te dammen om daarmee de prijzen te stutten.

