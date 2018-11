Musk: zou nu niet in zee gaan met Saoedi's

Toen Musk enkele maanden geleden voorstelde om Tesla van de beurs te halen, was hij van plan dat te doen met behulp van een investering uit Saudi-Arabië. De dood van Khashoggi noemde Musk ,,heel slecht'', maar daarbij tekende hij wel aan dat niet iedereen uit Saoedi-Arabië slecht is.

De tweets over het van de beurs halen van Tesla leverden Musk heel wat problemen op. Musk gaf toe dat hij zijn uitlatingen op het sociale netwerk nauwelijks filtert. ,,Ik gebruik Twitter om mezelf uit te drukken. Sommige mensen doen dat met hun kapsel, ik gebruik Twitter.''

Sommige van zijn opmerkelijkste tweets weet Musk aan slaapgebrek. ,,Toen we de productie van de Model 3 aan het opvoeren waren, draaide ik echt idiote weken van wel 120 uur.'' Die tijd is nu voorbij. ,,Ik werk nu tachtig of negentig uur per week, dat is goed te doen.''