Beleggers in ban verkiezingen na goede beursweek

De Amerikaanse president Donald Trump nam deze week alvast een voorschot op de verkiezingen van dinsdag. De Republikein liet via zijn geliefde Twitteraccount namelijk weten dat de kans op een handelsakkoord met China toeneemt. Hij zorgde daarmee voor stijgende beurskoersen.

Trump

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van vermogensbeheerder Lynx kwam het opgewekte bericht van Trump aan de vooravond van de verkiezingen niet geheel onverwacht. „Trump wil aan de Amerikaanse kiezer laten zien dat hij het toch weer voor elkaar krijgt.”

Het verloop van de verkiezingen in de VS kan volgende week het beurssentiment bepalen. „Voor de Amerikaanse Senaat lijkt het een nek-aan-nek-race te worden. Een Republikeinse overwinning kan positief uitpakken voor de beurzen, maar dat blijft natuurlijk afwachten”, aldus Blekemolen. Het zou namelijk een tegenvaller voor Trump zijn als de Democraten een meerderheid in het Huis van Afgevaardigen in Washington krijgen.

Een dag na de verkiezingen komt de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, bijeen. Fed-voorzitter Jerome Powell laat de rente naar verwachting onveranderd. Maar hij laat vrijwel zeker doorschemeren dat de rente in december wel omhoog gaat met 0,25 procentpunt. Daarmee zou de rente in de VS dit jaar voor de vierde keer worden opgeschroefd.

ABN Amro, PostNL en Vopak

Beleggers krijgen volgende week ook kwartaalcijfers voorgeschoteld. Op maandag openen PostNL en tankopslagconcern Vopak de boeken. Woensdag komen ABN Amro, chemicaliëndistributeur IMCD en de technologiebedrijven Kendrion en Batenburg met kwartaalresultaten. Donderdag rapporteren onder meer bouwer BAM en mediareus Disney hun cijfers.

Op vrijdag kan de Champagne wellicht weer knallen op de Amsterdamse beurs. Dan staat namelijk de beursgang gepland van Themis Bioscience.

