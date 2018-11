Stel nu uw pensioenvraag en krijg gratis antwoord

De Pensioen3daagse is inmiddels al twee dagen onderweg. En daar draagt De Telegraaf in samenwerking met Wijzer in Geldzaken ook zijn steentje aan bij. Drie dagen lang zitten er experts bij De Telegraaf op kantoor om al uw vragen over pensioen te beantwoorden, gratis en voor niets.

Inmiddels zijn er al meer dan 700 vragen beantwoord en de experts hebben nog altijd ruimte om uw vragen donderdag te beantwoorden. Wilt u ook nog een antwoord op die ene prangende vraag over uw pensioen? U mag uw vraag sturen naar pensioen3daagse@dft.nl en de experts gaan u aan een zo goed mogelijk antwoord helpen.