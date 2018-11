Tesla erkent onderzoek naar productiecijfers

Er deden al langer geruchten over een onderzoek van de SEC, maar die waren niet bevestigd. Tesla liet wel eerder al weten dat ook het Amerikaanse openbaar ministerie daar naar kijkt.

Tesla stelt in de documenten dat SEC en justitie vragen hebben gesteld over voorspellingen hoeveel auto's van het type Model 3 er van de band zouden lopen. Volgens de onderneming zijn er geen ontwikkelingen in de onderzoeken te melden en is niet te voorspellen hoe die zich gaan ontwikkelen.

Tesla-topman Musk staat bekend om zijn scherpe productiedoelen en deadlines. Die haalt Tesla lang niet altijd. De onderzoeken lijken erop gericht om te kijken of Musk met die overmatig optimistische voorspellingen beleggers heeft misleid.