Omzetgroei Alibaba vertraagt, winst valt mee

De Aziatische evenknie van Amazon verwacht een jaaromzet tussen de 54,5 miljard dollar en 55,7 miljard dollar, respectievelijk 4 tot 6 procent lager dan de eerdere prognoses.

Alibaba heeft in zijn thuisland onder meer te kampen met een gedaald consumentenvertrouwen als gevolg van de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Daarnaast ondervindt de onderneming van Jack Ma concurrentie van goedkopere onlinemarktplaatsen als JD.com en Pinduoduo. Tot slot verstevigt de overheid haar greep op internetbedrijven.

In het voorbije kwartaal groeide het internetbedrijf stevig verder, hoewel de omzet lager uitviel dan analisten hadden verwacht. In de drie maanden tot en met september bedroegen de totaalopbrengsten van Alibaba 12,4 miljard dollar, een stijging van 54 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinstgroei van 5 procent tot ruim 2,6 miljard dollar is wel beter dan verwacht.

In de voorbeurshandel op Wall Street staat de koers van Alibaba bijna 3 procent hoger.