Column: Extra belasting door zonnepanelen

Zonnepanelen op het dak leggen verhoogt de WOZ-waarde, en dus de gemeentelijke belastingen én eventuele erfbelasting. Ⓒ ANP

Nederlanders klagen vaak dat er veel belasting betaald moet worden. Gekscherend wordt dan gezegd dat als het de fiscus zou lukken, zelfs belasting geheven zou worden over de lucht die we inademen. Onlangs las ik een interessante uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over zonnepanelen en de onroerendezaakbelasting. Je kunt stellen dat erfgenamen nu belasting moeten betalen over zonne-energie.