Charme-offensief voor koken op inductie

Uit onderzoek dat bureau GfK voor Milieu Centraal uitvoerde, blijken vier op de tien keukenkopers op dit moment voor een gasfornuis te gaan. Een iets grotere groep kiest inductie.

Om de ambitie te halen dat Nederland in 2050 van het gas af is, zouden meer mensen voor hun nieuwe keuken nu voor elektrisch koken moeten kiezen. „Dan ben je meteen goed voorbereid op de toekomst zonder gas”, zegt een woordvoerder van Milieu Centraal. In de winkels liggen folders, ook zullen verkopers klanten actiever gaan informeren.

Investering

Overstappen op inductie vergt wel een investering. Het fornuis is duurder, ook zijn een apart stopcontact en een extra groep in de meterkast vaak nodig. Daarnaast is niet elke pan geschikt voor inductie en moeten dus nieuwe pannen worden aangeschaft. In totaal kost het ruim €1000 meer. De energiekosten zijn bij koken op inductie op dit moment ook iets hoger. Dat zal veranderen als de belasting op gas de komende jaren omhoog gaat.

Bekijk ook: Kabinet staat open voor hogere energietaks

Volgens Milieu Centraal heeft koken op inductie wel andere voordelen: het is veiliger omdat er geen open vuur meer is, een inductiekookplaat is makkelijker schoon te houden dan een gasfornuis en de lucht in huis blijft schoner. Ook ziet het er stijlvoller uit.

Vooroordelen ten opzichte van koken op inductie, dat je er de hitte minder makkelijk mee kunt reguleren en er niet op kunt wokken, verwijst de milieuclub naar het rijk der fabelen.