Oliereus Exxon pompt meer op dan gedacht

De productie van olie en gas kwam uit op het equivalent van 3,8 miljoen vaten per dag. Dat is 2 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar meer dan waar kenners op hadden gerekend. Het was voor het eerst in tien kwartalen dat de productie in positieve zin verraste.

De kwartaalomzet steeg van 61,1 miljard tot 76,6 miljard dollar. De winst steeg ook flink, mede door de hogere olie- en gasprijzen. Onder de streep hield Exxon 6,2 miljard dollar over, 57 procent meer dan een jaar eerder.

Recordniveau

Ook mede-oliegigant Chevron opende de boeken. Het Amerikaanse bedrijf schroefde zijn olie- en gasproductie op naar een recordniveau van het equivalent van 2,96 miljoen vaten per dag. De winst verdubbelde van bijna 2 miljard naar ruim 4 miljard dollar.

Alle vijf de grote oliebedrijven zijn nu met resultaten gekomen. Eerder overtroffen Shell, BP en Total al de gemiddelde winstverwachtingen van analisten met dank aan de hogere olieprijzen. Exxon is de enige van de vijf die recent geen plannen aankondigde om aandelen in te kopen. In het verleden beloonde het bedrijf zijn aandeelhouders vaak wel nog op die manier.