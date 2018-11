'Focus Wall Street op Apple, banen en handel'

Persbureau Bloomberg meldde dat president Donald Trump een handelsovereenkomst wil tekenen met China tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië eind november. Volgens ingewijden heeft Trump hoge ambtenaren aan het werk gezet om de voorwaarden op papier te zetten. Op de beurzen in Azië en Europa zorgde dit nieuws voor duidelijke plussen.

De werkgelegenheid in de VS is volgens de overheid in oktober met 250.000 banen gegroeid. Economen hadden in doorsnee op een aanwas met 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. De werkloosheid was onveranderd op 3,7 procent. Het banenrapport is van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Er wordt algemeen verwacht dat de Fed in december de rente verder gaat verhogen.

Feestdagen

Apple staat duidelijk in de min voorbeurs. De iPhone-maker kwam donderdag nabeurs met voorzichtige vooruitzichten voor het belangrijke komende kwartaal waarin ook de feestdagenperiode valt. De technologiegigant meldde dat in de komende maanden mogelijk niet aan de hooggespannen verwachtingen kan worden voldaan.

Andere bedrijven die resultaten publiceerden, waren onder meer koffieketen Starbucks, levensmiddelenconcern Kraft Heinz, de maker van actiecamera's GoPro, het in New York genoteerde Chinese internetconcern Alibaba, mediabedrijf CBS, olie- en gasconcerns ExxonMobil en Chevron, dieetproductenbedrijf Weight Watchers, computerschijvenmaker Seagate en farmaceut AbbVie.

Fabrieksorders

Kort na opening worden gegevens naar buiten gebracht over de Amerikaanse fabrieksorders en de orders voor duurzame goederen. Ook zijn er cijfers over de Amerikaanse handelsbalans.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 1,1 procent hoger op 25.380,74 punten. De S&P 500 klom ook 1,1 procent, tot 2740,37 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,8 procent tot 7434,06 punten.