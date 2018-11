Airbus krijgt grote order uit Vietnam

Parijs - De Vietnamese luchtvaartmaatschappij Vietjet heeft vijftig vliegtuigen van het type A321neo besteld bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus. De order volgt op een principeakkoord dat beide partijen in juli sloten op de luchtvaartshow in Farnborough. Het contract werd ondertekend in het bijzijn van de Franse premier Edouard Philippe, die op een driedaags bezoek is in Vietnam.