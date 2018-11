'Ahold Delhaize groeit vooral in Nederland'

Marktvorsers rekenen in doorsnee op een kwartaalomzet van 15,5 miljard euro voor het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Delhaize en Bol.com. In Nederland stijgt de omzet op vergelijkbare basis met 3,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. In andere markten van Ahold Delhaize, zoals de Verenigde Staten en België, zijn die percentages aanzienlijk lager.

Onder de streep noteert Ahold Delhaize naar verwachting een bedrag van 418 miljoen euro, tegenover 362 miljoen euro een jaar eerder. Beleggers letten daarbij goed op de winstmarges die de winkelketens van het concern behalen. De onderliggende operationele winstmarge stijgt volgens de consensus licht tot 4 procent. Dat was een jaar eerder 3,9 procent.

Supermarkten hebben traditioneel gezien beperkte marges, omdat ze in de strijd om klandizie veel op prijs concurreren. Daar komt toenemende druk van online reuzen als Amazon bovenop. Veel belangstelling zal daarom uitgaan naar groeicijfers van onlinewinkels als Bol.com, het Amerikaanse Peapod en AH.nl. Ahold Delhaize stelt zich ten doel over twee jaar bijna 5 miljard euro aan online omzet te behalen.