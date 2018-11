TomTom denkt na over toekomst

De Telematics-divisie groeit niet spectaculair maar wel gestaag door en is volgens Goddijn ,,een beetje een mysterie voor analisten''. Het vaststellen van een verkoopprijs is dan ook niet eenvoudig.

Ondanks toenemende concurrentie van onder meer Google is Goddijn overtuigd dat TomTom de komende jaren winst kan maken. Dat wil niet zeggen dat hij een overname door of verregaande samenwerking met een techbedrijf of automaker uitsluit.

Dat Goddijn en zijn drie mede-oprichters 44 procent van TomTom in bezit hebben, hoeft volgens de topman niet te betekenen dat ze de controle over het bedrijf niet willen opgeven. ,,We zullen doen wat goed is voor het bedrijf, de mensen en de aandeelhouders.''