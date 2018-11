Philips verhuist onderzoekscentrum Cleveland

Philips had de wijzigingen in Cleveland al begin dit jaar aangekondigd. Het nieuwe centrum biedt werk aan 175 mensen en zal uit meerdere laboratoria zullen bestaan. De productie op de oude locatie in Cleveland zal in het eerste kwartaal van volgend jaar stoppen.

Philips stelde andermaal dat dit maar een relatief klein deel van de activiteiten van het bedrijf vertegenwoordigt.

Het concern legde in 2014 de productie bij de fabriek in Cleveland nog stil nadat de Amerikaanse toezichthouder FDA onvolkomenheden in het productieproces had gevonden. De resultaten van Philips hebben daar jarenlang onder geleden.