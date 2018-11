’Democratische zege slecht voor groei VS’

Dat zegt hoofdeconoom Anna Stupnytska van Fidelity International, een vermogensbeheerder met een belegd vermogen van $417 miljard.

Het basisscenario waar Fidelity International van uit gaat is een gesplitst Congres, met een Republikeinse Senaat en een door de Democraten beheerst Huis van Afgevaardigden. Uit opiniepeilingen blijkt dat de kans op dit scenario 73% is.

Dit betekent volgens Stupnytska dat de economische groei in de VS waarschijnlijk zal teruglopen. Als belangrijkste redenen hiervoor noemt zij: minder fiscale prikkels en strakkere financiële omstandigheden. Oftewel een omkering van de trends die de Amerikaanse economie in 2017 en dit jaar tot nu toe hebben gestimuleerd.

Toch zal de groei van de Amerikaanse economie volgens Stupnytska „sterk blijven”. Wel ziet zij al tekenen van vertraging in sectoren die bijzonder gevoelig zijn voor rentetarieven, zoals huisvesting en duurzame consumptiegoederen. Tegelijkertijd verwacht Stupnytska dat de inflatie blijft toenemen.

De combinatie van vertragende groei en redelijk verankerde inflatie betekent volgens Stupnytska dat de Amerikaanse Federal Reserve waarschijnlijk haar stapsgewijze verhogingen van de rente volgend jaar zal onderbreken. De huidige verwachting van Fidelity International is dat er nog twee renteverhogingen komen: een in december en een in de eerste helft van 2019.

De markten hebben een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden al grotendeels ingeprijsd, meent Stupnytska. De marge waarmee de Democraten zouden winnen, kan echter tot een aanvullende marktreactie leiden.

Voor Amerikaanse aandelen verwacht Stupnytska dat de impact negatief uitpakt als de Democraten verrassend veel zetels winnen en positief als de Democraten minder winnen. In beide gevallen zijn deze reacties echter waarschijnlijk van korte duur.