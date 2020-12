Extra heffing VS op Europese wijn smaakt zuur

Vanaf half januari geldt voor bepaalde producten uit Frankrijk en Duitsland een invoertarief van 25 procent. De maatregelen komen voort uit de langdurige ruzie tussen Europa en de Verenigde Staten over staatssteun aan hun luchtvaartsector. Volgens Airbus tonen de extra heffingen aan dat de Verenigde Staten voor een „escalatie” kiezen. Daarop zal Europa weer moeten reageren, waardoor de VS praktisch in de eigen vingers snijden.

Bekijk ook: Dit verandert in 2021 in jouw portemonnee

Washington beschuldigde Europese landen ervan de Europese vliegtuigmaker Airbus stiekem te hebben ondersteund met gunstige leningen. De EU vindt op haar beurt dat het Amerikaanse Boeing werd geholpen met voordelige belastingregels. In een reactie op het geschil werden over en weer extra handelstarieven ingesteld. Die kregen weer de goedkeuring van Wereldhandelsorganisatie WHO.

Discussie

Maar ook die heffingen zorgen voor discussie. De VS zetten vraagtekens bij de berekeningen van de EU en zeggen dat de Europeanen te hoge heffingen aanrekenen. Als reactie komen er nu bijkomende Amerikaanse heffingen op bepaalde Franse en Duitse producten.

De Europese Commissie „betreurt” de „unilaterale Amerikaanse actie die de lopende onderhandelingen verstoort” in het conflict rond de vliegtuigbouwers. Europa wil zo snel als mogelijk de onderhandelingen voortzetten met de toekomstige Amerikaanse regering van verkozen president Joe Biden, en een oplossing vinden.

Eerder toonden ook Europese drankenmakers, bij monde van belangenbehartiger spiritsEurope, zich ontevreden over de Amerikaanse maatregelen.