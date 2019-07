Lagere huurinkomsten voor vastgoedfonds NSI

Hoofddorp - Vastgoedfonds NSI heeft in het afgelopen halfjaar lagere huurinkomsten behaald dan een jaar eerder. De daling is het gevolg van het afstoten van bepaalde panden, om de opbrengsten vervolgens in nieuw vastgoed te investeren met een lager rendement. De vastgoedinvesteerder handhaafde verder de winstverwachting voor het lopende jaar.