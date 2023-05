FNV-directie door de knieën, acties van de baan

De FNV-directie biedt het vakbondspersoneel nu een loonsverhoging per 1 juni van 5% plus €75 bruto per maand. Op 1 oktober komt daar nog eens 3% bovenop, zodat medewerkers er over heel dit jaar gemiddeld 11,75% bij krijgen, afhankelijk van hun loonschaal.

Vanaf 1 januari krijgen alle FNV’ers een automatische prijscompensatie (apc), waardoor hun lonen vanzelf meestijgen met de inflatie. De directie garandeert dat de in totaal 1700 medewerkers er volgend jaar zeker nog eens 2,5% op vooruit gaan. Ook in 2025 en 2026 geldt de apc. Bovendien krijgen medewerkers dan per 1 januari een eenmalige uitkering van €500.

Koopkracht

Het nieuwe voorstel moet nog voorgelegd worden aan de vakbondsmedewerkers, maar de onderhandelaars hebben er in principe ja tegen gezegd. Daarom zijn verdere acties ook afgeblazen. „Met dit resultaat zorgen we dat de koopkracht van onze collega’s, en met name de mensen in de laagste schalen, bijna volledig worden hersteld”, zegt bestuurder Judith Westbroek van FNV Personeel.

Ze is blij dat er behalve een hoger loon ook een automatische prijscompensatie is afgesproken. Het zette kwaad bloed bij FNV-onderhandelaars dat ze dat zelf voortdurend bij bedrijven als eis op tafel leggen, maar het dan bij hun eigen baas niet zouden krijgen. Ze vreesden door werkgevers te worden weggelachen.

FNV-waardig

Mariska Razoux Schultz, die namens de FNV-directie de cao-gesprekken voerde noemt het onderhandelingsresultaat dat bereikt is ’FNV-waardig’. „Het ligt in lijn met de maatstaven waar we ook andere werkgevers aan houden, en houdt tegelijkertijd rekening met het feit dat de extra loonkosten vanuit de contributie van de leden moeten kunnen worden betaald.”